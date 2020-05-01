刑事局「南部打擊犯罪中心」破獲一處毒品工廠，除起出慣見的搖頭丸、K他命等熱門品外，另也發現嫌犯另生產含「合成卡西酮」類的新興毒品，還裝「少女心」以Hello Kitty圖樣咖啡包來掩人耳目。這款新興毒品近10年來每年平均奪走約60條人命，連數年前轟動一時的W Hotel郭姓女模暴斃案，也與服用該類毒品相關。

警方表示，該案歷經半年蒐證後，專案小組日前見時機成熟，大批幹員衝入藏匿於高雄市民宅區內的這處工廠，將主持人劉男逮捕，現場另查扣大批K他命、搖頭丸等2、3級毒品成品及製造、分裝機器等，值得一提的是，新興毒品「合成卡西酮」類產品，該工廠也有生產，警方在現場至少就查扣到1657公克。

劉嫌遭逮後，依毒品罪嫌法辦，法院已裁准羈押。（圖／翻攝畫面）

根據食藥署近年公布的「濫用藥物檢驗通報系統」調查報告，「合成卡西酮」類毒品屬中樞神經興奮劑，俗稱「喪屍藥」的「浴鹽」、「喵喵」等都屬該類毒品，使用者除會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為，也會有血壓上升、心悸、痙攣及抽搐等症狀，且吸食者若為心血管疾病患者，死亡風險將更大，據統計，近10年每年約60人因濫用該毒品而喪生。

有醫師就曾表示，W Hotel女模命案中，造成死者暴斃的原因，就是她曾混用該類毒品所致。而劉嫌主持的毒品工廠被警方破獲後，全案已移送高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後聲押，院方也裁准將其羈押。

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(中時電子報)