據上海《澎湃新聞》報導，大陸國家鐵路集團有限公司統計，今天是「五一」小長假第一天，全大陸鐵路客流迎來新的增長，預計發送旅客720萬人次。鐵路部門調整運力投放，加開旅客列車309列，做好疫情防控工作，服務旅客安全健康出行。

4月30日，全大陸國鐵路開行旅客列車7154列，其中加開旅客列車334列，共發送旅客559萬人次，創春節後單日旅客發送量新高，鐵路運輸安全平穩有序。其中，北京局集團公司發送旅客35萬人次，上海局集團公司發送旅客138萬人次，廣州局集團公司發送旅客97萬人次。

假日期間，大陸鐵路部門堅持常態化疫情防控不放鬆，繼續實施分散售票、站車通風消毒、旅客進站乘車佩戴口罩、進出站測溫、列車上抽測體溫、餐車不集中供餐、提供送餐服務、設置應急隔離席位等措施，列車和車站發現發熱旅客立即下交或移交衛健部門，營造安全健康出行環境。

大陸各地鐵路部門密切追蹤客流變化，精準安排列車開行，進一步改進服務，努力提升旅客出行體驗。

北京局集團公司及時加開京津城際、京張高鐵等線列車，滿足旅客出行需求。瀋陽局集團公司開行瀋陽至丹東「擁抱大自然、暢遊鴨綠江」旅遊專列，方便旅客一日遊。

鄭州局集團公司開行多趟「賞牡丹花專列」，並加強景區聯動和交通無縫接駁。濟南局集團公司擴大濟南、青島、煙台、泰安、日照等旅遊城市間動車組重聯比例，開展「掌上濟鐵」二維碼掃碼點餐服務。

上海局集團公司加開去往北京、廣州、南昌、鄭州、寧波、合肥、徐州等方向39趟旅客列車，對199趟動車組列車重聯運行。西安局集團公司對西安至北京、廣州、上海、成都、重慶方向的49列高鐵列車實施重聯運行。

南昌局集團公司加開環閩、鄱陽湖「假日動車」。南寧局集團公司管轄內的南寧、柳州、桂林等火車站與地方交通部門實現鐵公空無縫銜接。

成都局集團公司「川渝貴」省際環線動車組列車實施重聯運行。蘭州局集團公司加開「環西部火車游」西環線和南環線旅遊專列2列，滿足「甘肅人遊甘肅」需求。

烏魯木齊局集團公司恢復開行哈密、庫爾勒、奎屯、阿勒泰、和田等方向旅客列車21列，並對喀什、和田、塔城等方向熱門車次加掛車輛。哈爾濱局集團公司發揮動車組列車快速便捷優勢，為疫情防控醫護人員乘車提供便利條件。

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