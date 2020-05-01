新北市政府警察局土城分局清水派出所所長林家隆、警員黃傳富日前擔服巡邏勤務時，發現1名男子騎車行跡可疑，遂將其攔下，經盤查後，瞭解該男子因姐姐在婦產科診所即將臨盆，但對於土城道路的不熟悉而跑錯診所，正當手足無措、左顧右盼時，剛好遇到員警趨前盤查，將實際情況告知後，由員警主動引導前往，男子十分感謝員警暖心作為。

109年4月27日23時許土城分局清水派出所所長林家隆、警員黃傳富擔服巡邏勤務時，於金城路二段與清水路口發現1名男子騎乘機車神情慌張且左顧右盼，警方見男子行跡可疑，於是趨前將其攔下盤查，警方確認身分為李姓男子後，其向警方表示，因家住在鶯歌，晚間突然接獲姊姊即將臨盆之消息，擔心無人照應，便急忙出門前往待產的婦產科診所，但因心急並對於土城路段不熟，導致跑錯診所，正當不知所措時，剛好遇到警方盤查，告知其情況後，警方主動請李男尾隨引導前往，抵達目的地後，李男不斷跟警方道謝，也相當感激警方的暖心作為；雖然只是警方的舉手之勞，但見李男順利抵達診所時的開心表情，也同感欣慰。

(中時 )