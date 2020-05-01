港姐朱智賢與有「翻版古天樂」封號的已婚男星黎振燁最近爆出曖昧情，兩人被狗仔抓包在車中密會，疑似假戲真做。朱智賢開記者會道歉後，最近港媒捕獲黎振燁和懷孕的太太穿情侶裝上街，黎振燁妻子挺著孕肚，坦言為了腹中小孩選擇原諒，黎振燁則強調和朱智賢「只開始了幾星期」。

朱智賢與黎振燁合作新戲《食腦喪B》被爆假戲真做，朱智賢隨即拉著被帶綠帽的男友謝東閔出面開道歉記者會，她聲淚俱下承認會導致目前這局面，是因「演戲經驗不多」，不夠專業才無法抽離情緒，卻未向黎振燁的老婆致歉。據《東網》報導，黎振燁最近和妻子上街被拍，問黎太太是否對朱智賢憤怒？她回應：「道不道歉都不要緊，我也擔心她狀況，希望她早日沒事」。

黎振燁如今已跟老婆重修舊好，也透露沒看朱智賢的記者會，不知道發生了什麼事，現在最重要是照顧老婆的身體狀態，之後會休息很長一段時間，也強調一人做事一人當，希望外界不要騷擾他的孕妻，給老婆多點空間喘息準備生產。

(中時電子報)