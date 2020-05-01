北韓最高領導人金正恩將近半月未出現在公開場合，數個重要節日亦未現身，加上外媒傳出他一度陷入病危，雖然南韓官方否認此一傳聞，但至今仍眾說紛紜。而從北韓逃脫的南韓「未來韓國黨」議員池成浩透露，「金正恩99%確定已經死亡」。

韓媒Chosun Biz報導，池成浩於4月30日通過電話受訪表示「金正恩在上周末已經因為手術後遺症死亡」。根據美國有線電視新聞網先前報導，金正恩曾接受心血管手術後，陷入病危。池成浩表示，金正恩是在接受心血管手術後，因手術休克而死亡，且目前北韓內部局勢已出現混亂。

至於北韓為何仍未有正式聲明，正如當年他的父親金正日過世後一周才發布消息，金正恩的死訊「將於本周末對外公佈消息」。關於金正恩的接班人，池成浩表示，金正恩的哥哥金正哲、金正日的同父異母弟弟金平一，正討論讓金正恩的孩子繼承世襲，但也充其量為傀儡。

不過《每日朝鮮》先前報導中，曾曝光金正恩的豪華郵輪出現在元山海岸，代表金正日仍可能停留在該區。路透社也引述熟悉中朝關係的人士透露，北韓將在本周派遣經濟代表團赴北京，討論糧食援助與貿易問題。

此外，據韓聯社報導，北韓媒體紛紛發表文章，呼籲民眾擁護金正恩的領導，並「堅決貫徹落實」金正恩的思想與路線，作為唯一的方針。分析認為，北韓官方雖對金正恩健康狀況有恙的說法保持沉默，但意在通過上述報導暗示金正恩掌權執政這一事實毫無變化。

(中時電子報)