中央流行疫情指揮中心1日表示，新冠肺炎疫情趨緩穩定，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，考量疫情現況與民眾殷切提出探視需求，自今日起，開放民眾前往長照機構實地探視住民。他表示母親節要到了，住民或家屬很關心的問題，若長期沒探視對心理健康也不好。為防範疫情在機構內傳播的風險，機構與訪客仍須遵守下列管理規則：

1.實地探視建議採取預約制，以管理訪客人數，並採實名登錄管理探視者的個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊。

2.限制具新冠肺炎感染風險，或有發燒、呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常等疑似症狀的人進入機構，以確保住民健康。

3.每位住民1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數，包括兒童最多3人，訪客與住民全程都須佩戴口罩。

4.具有活動能力，可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面：每時段該區域原則僅開放1位住民接受訪客探視，或開放1位以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離(室內≧1.5公尺，室外≧1公尺，不同區塊最好有各自分離動線)。

(中時 )