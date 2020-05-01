大陸「五一」到來，除了5天小長假，還有一系列新的政策法規從5月開始實施，根據《中華人民共和國勞動法》，休息日安排勞動者工作又不能安排補休的，支付不低於工資的200％的工資報酬；法定休假日安排勞動者工作的，支付不低於工資的300 ％的工資報酬，即假期期間，5月1日當天加班按三倍工資算，5月2日至5日加班按二倍工資算。

此外，經大陸國務院同意，從5月6日零時起，經依法批准的收費公路恢復收取車輛通行費，其中，開放式收費高速公路和普通公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準，封閉高速公路以車輛通過出口車道的時間為準，相關公告還指出，部分車輛繼續享受免收通行費政策。

在法律方面，大陸以後電子數據可成為「呈堂證供」，微信聊天記錄以後可別隨便刪了，這些可能成為你日後的證據！大陸修改後的《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》5月1日起施行，其中細化了電子數據的種類，包括5大類各種形式，以下電子數據均可以正式作為打官司的證據：第一、網頁、博客、微博客等網絡平台發布的資訊；第二、手機短信、電子郵件、即時通信、通訊群組等網絡應用服務的通信資訊；第三、用戶註冊資訊、身份認證資訊、電子交易記錄、通信記錄、登錄日誌等資訊；第四、文檔、圖片、音頻、視頻、數字證書、計算機程序等電子文件；第五、其他以數字化形式存儲、處理、傳輸的能夠證明案件事實的信息等形式。

(旺報 )