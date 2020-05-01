4月18日一名女乘客搭乘臺鐵3212次區間車未依規定佩戴口罩，經列車長勸導2次仍不配合，隨即依規定拒絕運送並向鐵路警察局舉發，屏縣衛生局依照傳染病防治法裁罰新臺幣5000元，成為屏東縣首例因為搭乘大眾交通運輸工具未佩戴口罩受罰案例。

中央流行疫情指揮中心公布，自4月4日起民眾搭乘捷運、火車、高鐵等大眾交通工具，都要戴上口罩，若勸導不聽，可處3000元至1萬5000元罰鍰；如果搗亂，則會以社會秩序維護法給予處分。

交通部也於4月15日公告為防治控制嚴重特殊傳染性肺炎所需，搭乘海、空運航班、高速鐵路、臺鐵、捷運、國道及公路客運、計程車及市區公車，應佩戴口罩，未佩戴口罩者，不得搭乘。

屏縣衛生局呼籲，大眾交通運輸因為空間狹窄、有限的通風環境可能導致乘客之間感染，搭乘大眾交通運輸工具應全程佩戴口罩，且避免在車上吃東西，以免有飛沫傳染的可能。

(中時 )