據大陸國家衛健委網站1日消息，2020年4月以來，黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市發生境外新冠肺炎輸入病例關聯的本土聚集性疫情，特別是涉及多家醫院先後發生院內感染，持續時間長，感染病例多，社會影響惡劣，給鞏固來之不易的疫情防控成果帶來新的壓力。

大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組4月30日痛批黑龍江防控不力，出現4大問題：

(一)對疫情防控形勢認識不足。哈爾濱市、牡丹江市作為口岸城市，未能充分認識「外防輸入、內防反彈」的嚴峻形勢，對境外輸入疫情風險認識不足，存在厭戰情緒和麻痹鬆懈思想。相關醫院錯誤地認為，經海關和社區防控能夠完全篩出新冠病毒感染者，發生院內聚集性疫情的可能性極小，存在僥倖心理。

(二)院前防控措施存在薄弱環節。一是入境人員未實施14天集中隔離管理，「國門」源頭疫情管控措施不夠嚴格，導致入境人員中存在新冠病毒感染者漏檢可能。流行病學調查初步結果顯示，兩市聚集性疫情傳播源頭均是近期經海關入境人員。二是社區防控措施未能有效落實，如哈爾濱市聚集性疫情就是由於陳某君聚餐引起。

(三)核酸檢測工作未能按要求及時開展。哈爾濱市僅有疾控機構和傳染病醫院能夠開展新冠病毒核酸檢測，其他醫療機構未能及時落實要求加強實驗室建設並開展核酸檢測，相關部門也未及時對醫療機構實驗室備案等工作開展有效指導，導致多數醫療機構不具備核酸檢測條件。醫務人員對發熱患者診療時，未能嚴格遵循診療規範，盲目依賴臨床經驗和影像學檢查，未能及時開展核酸檢測，導致誤診漏診。

(四)院內感染防控措施落實不力。相關醫院未完全落實國家關於院感防控的要求。預檢分診、發熱門診等重點部門的防控措施形同虛設，未能有效開展預約診療，合理分流患者；消毒隔離措施執行不到位，分區要求未落實；病房管理嚴重失職，未制定嚴格的陪護和探視制度，不同病房人員隨意流動；醫務人員防護意識淡薄、敏感性不強、培訓不到位。

中央要求，黑龍江各地和醫療機構必須汲取教訓，舉一反三，引以為戒。要站在維護人民群眾健康權益的高度，樹立底線意識，強化崗位責任，避免此類疫情再次發生。

一是深刻認識疫情防控面臨的嚴峻形勢。各地要高度重視新冠肺炎疫情防控，進一步增強責任感、緊迫感，繃緊疫情防控這根弦，抓緊抓實抓細常態化疫情防控。特別是航空口岸和陸路邊境口岸所在地，要時刻關注境外疫情輸入情況，嚴防發生本土感染傳播，出現關聯病例甚至是聚集性疫情。

二是落實常態化疫情防控要求。各地要健全並落實及時發現、快速處置、精准管控、有效救治的常態化防控機制，對相關疫情做到發現一起、撲滅一起。要進一步落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，做好「境外」到「國門」再到「家門」的全鏈條閉環管理。加強社區管理，減少人員聚集，引導科學防控，降低社區傳播風險。

三是進一步提高新冠病毒核酸檢測能力。各地要在疾控機構提供新冠病毒核酸檢測服務的基礎上，進一步擴大檢測機構範圍，支持指導醫療機構開展實驗室建設，使其迅速達到新冠病毒核酸檢測條件，大幅度提升核酸檢測能力。相關部門要加強對醫療機構實驗室備案的指導和管理，開展實驗室質量控制，加強人員培訓，保障檢測質量和生物安全，提高檢測效率。

四是繼續夯實醫療機構院內感染防控基礎。各地要將醫療機構院內感染防控管理作為打贏疫情防控阻擊戰的重要內容，在政策、資金、人力、物資等方面予以支持。醫療機構主要負責同志要親自部署安排相關工作，確保院內感染防控管理制度和工作要求落實到位。各醫療機構要在前期工作基礎上，開展院內感染防控工作「回頭看」活動，抓緊排查漏洞，補齊短板，建立整改台賬，實行銷號管理。衛生健康行政部門要加強指導督導，進一步強化醫療機構院內感染防控的各項措施。

(中時 )