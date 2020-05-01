台中市南區國光里模範母親表揚活動，1日上午在南區正義街國光里辦公處舉行，82歲的吳秀玉，隨夫婿遷居國光里逾半世紀，她扶持先生，做事家庭代工、托嬰、廚工貼補家用，撫育一女二子成人，當選模範母親，南區區長洪峰明代表市長盧秀燕致贈「母儀典範」獎牌，國光里長陳雅惠、市議員邱素貞也到場，分送「慧慈賢淑」匾額與鮮花，表達致賀之意，氣氛溫馨。

因受新冠肺炎疫情影響，過去在南區公所大禮堂舉辦的模範母親表揚活動，今年改由各里自行舉辦。國光里模範母親表揚活動，1日上午在正義街236號舉行，模範母親吳秀玉盛裝打扮，由家人與鄰居多人陪同出席。包括南區區長洪峰明、國光里長陳雅惠、市議員邱素貞等人都到場致賀並與吳秀玉親友團合照留念，現場氣氛熱鬧、溫馨。

陳雅惠表示，國光里模範母親吳秀玉女士，今年82歲，畢業於台東女中，年輕時隨夫婿遷居國光里，他的先生年輕時工作屢遭挫折，造成家中經濟入不敷出，常陷於困頓，吳女士堅忍以對，以從事家庭代工、協助鄰居托嬰、或是到私人企業當廚工，藉以貼補家用，撫育子女成人。

吳秀玉育有一女二子，恰巧在軍、公、教三個領域服務。長女及女婿均畢業於醫學院生物醫學研究所碩士，考取公職，分別服務於公家醫院，濟世救人。長子畢業於陸軍官校，上尉退伍後於私人公司任職，平日熱心公益，並擔任南區後備軍人輔導中心督導，繼續服務社會，貢獻國家。次子及次媳均為諮商輔導博士，次子曾任台中市三所國小校長，作育英才無數，退休後與妻子繼續從事心理輔導工作，並在大學兼任助理教授。

吳秀玉也曾協助鄰居托嬰，將其視為己出，孩童自幼天資聰穎，成年後畢業於醫學院，目前為執業醫師，成為街坊鄰居津津樂道。邱素貞指出，吳女士勤儉持家，茹苦含辛，奉獻自我的精神，深具傳統婦女美德，足堪為模範母親的表率。

(中時 )