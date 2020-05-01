錢櫃大火再添一條冤魂，死亡人數達六人。前國民黨副祕書長蔡正元今天再度酸諷錢櫃老板練台生的年代集團旗下媒體人張雅琴、謝震武、陳凝觀、安幼琪，是「愛台生四大寇」，大酸他們平常大放厥辭的「台灣價值」，當然不如「台生價值」來得值錢，口袋實在是最重要的價值。

蔡正元在臉書以「六條人命」為題發文說，錢櫃KTV大火燒死六條客人的命，在錢櫃老板「練台生」豢養下，張雅琴、謝震武、陳凝觀、安幼琪不出所料，果然發揮被豢養的價值，把「愛台生」的精神，推到至高無上的地位。

他說，這四位「愛台生四大寇」，戴著公平正義愛台的假面具，對藍營人士任何枝微末節的事張牙舞爪，進行道德無上限的攻擊；現在面對六條人命，只因為扯到主子練台生，馬上換上另外一套面具，企圖輕描淡寫、矇混過關。

蔡正元說，當然這「愛台生四大寇」也知道，在2020大選後，蔡英文禮數周到宴請媒體大老板，練台生也是其中之一；有了這層保障，其他綠營媒體也會幫忙護練，共同「護台生」，也不會變生肘腋。

他酸說，「愛台生四大寇」躲在這層保護傘下，頭過身就過，硬著頭皮撐幾天，太陽照常從東邊出來，論功行賞；四大寇的收入，「台生」絕不會虧待的，至於那六條人命，早在煙消雲散外。平常大放厥辭的「台灣價值」，當然不如「台生價值」來得值錢，口袋實在是最重要的價值。

(中時 )