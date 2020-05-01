衛福部長陳時中今（1）日表示，國內連續第6天0確診，維持429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，324人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中提到，考量疫情現況與民眾殷切提出探視需求，即日起，開放民眾前往長照機構實地探視住民。為防範疫情在機構內傳播的風險，機構與訪客仍須遵守五大管理規則。

第一，實地探視建議採取預約制，以管理訪客人數，並採實名登錄管理探視者的個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊。

第二，限制具武漢肺炎感染風險，或有發燒、呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常等疑似症狀的人進入機構，以確保住民健康。

第三，每位住民1天限探視1次，且同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多3人（包括兒童），訪客與住民全程都須佩戴口罩。

第四，具有活動能力，可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面：每時段該區域原則僅開放1位住民接受訪客探視，或開放1位以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離（室內至少1.5公尺，室外至少1公尺，不同區塊最好有各自分離動線）。

第五，不具備活動能力、無法下床行動的住民（如：完全臥床），可進入住民住房探視，每時段每住房原則上僅開放1位住民接受訪客探視，並應妥善規劃探視者動線。

(工商 )