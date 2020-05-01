中華航空自2020年5月1日起至2020年6月30日，推出華航/華信國際線航班豪華經濟艙暨經濟艙旅客「安心選位」方案，旅客於方案實施期間搭機，公司將盡量安排旅客維持間隔一個座位或走道，以保持社交安全距離。

根據華航在臉書上的介紹，如果一排是兩個座位，僅提供靠窗座位供選擇，如果一排四個座位，中間兩個座位不畫位。旅客若已於本專案推出前預選座位，所選擇的座位將會保留，但公司保留機動調整座位的權利。

華航目前兩岸、歐美、日韓、東南亞等都有提供少部分航班供有特殊需要的旅客搭乘，公司機上防疫措施包括：

1.航機確實消毒：飛行旅程結束後，我們會使用專業航空消毒清潔劑（Calla1452或Ardrox1820）進行機艙全面消毒並靜置30分鐘，再執行空調系統循環消毒，並特別加強旅客所有可能的接觸表面進行重點消毒。

2.空氣過濾潔淨：飛機內的空氣，平均每2~3分鐘就會全部換新，機艙裡的空氣是透過飛機的引擎吸取機外高空空氣，經過溫度調節並處理，在送進機艙前，會先由與手術室同等級的HEPA醫療級濾網過濾，其中99.99％的微粒、細菌和病毒都會被HEPA醫療級濾網阻隔在客艙外，確保機內空氣潔淨。

3.客艙防疫服務：所有客艙機組人員執勤時均配戴手套及口罩，並落實勤洗手消毒。在機上餐飲部份，全艙等均採「一次性遞送」服務，餐點原則以「單一餐盤、單一主菜、不發菜單、不鋪桌布、降低接觸」等原則提供，以減少人員接觸及感染機會。

(工商 )