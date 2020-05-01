台股自近期低點3月23日的8,890點以來，在肺炎疫情趨緩、台積電法說首季獲利及第二季展望優於預期、Fed降息加無限量QE、全球央行齊推寬鬆政策、美股跌深反彈等利多助攻下，台股出現報復性反彈，至4月3日大漲超過2,100點，並順利攻克年線，台股基金跟著水漲船高，計有28檔基金漲幅超過30％，表現相當犀利。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，台股4月展開強勁反彈，現階段台股短、中期均線多頭排列向上支撐，並在4月30日重新站上年線，碰到11,000點整數關卡仍有壓力，預期5月行情將是區間震盪行情，並延續個股表現為主。以美股財報來看，目前第二季獲利預估是年衰退31.7％，科技相對好，台灣以科技為主，另第三季缺乏能見度，5、6月將是利空空窗期，搭配資金充沛與除權息卡位行情，將為股市帶來支撐。

產業焦點方面，楊遠瀚指出，可留意十大主要族群，包括資料中心／伺服器、5G基地台／手機、光通訊、4.wifi6、Mini led、大陸自製CPU、Intel Whitley／AMD EPYC新平台、高速傳輸、美日新遊戲機、長線獲利與股利穩健的高殖利率族群、疫情受害大的內需尋求反彈契機。

(工商 )