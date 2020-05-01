桃園市平鎮區「文化公園地下停車場」昨發生工地崩塌意外，造成1死2傷慘劇，死者林女的丈夫今出面表示，太太才上班第2天，連勞健保都還來不及辦好，就慘遭活埋過世，盼相關單位盡速徹查是否有人為疏失，市長鄭文燦也表示，他已要求「勒令停工、客觀調查、從嚴處分」，會釐清責任並全力協助家屬善後。

發生於昨下午的這起意外，一度造成3男1女共4位工人受困，後來3名男姓全幸運脫困，經過13個小時的開挖搜救後，林姓女工在今晨5時許終被發現，再由救難人員徒手開挖，早上7時許救出，但早無生命跡象。

死者丈夫今近午出面表示，夫妻原住新北市中和區，2天前才找到工作機會，赴桃園平鎮的事發工地當臨時工，沒想到竟和太太天人永隔，且她因趕著上工，連勞健保等等相關手續都還未完成，就發生意外。

他還強調，包商曾說要先給慰問金，並承諾會妥善補償，但家人目前最急切的事，是想知道工安意外真相。

桃園地檢署已派檢察官介入，下午將前往相驗死者，此外，也等待桃園市政府勞檢處等單位進行調查後，依據報告釐清意外真相及責任歸屬。

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(中時電子報)