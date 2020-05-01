高等法院二審宣判，魏揚等6人因在太陽花學運中觸犯《刑法》煽惑罪，分別遭判刑。對此，資深媒體人唐湘龍認為這個判決幫民進黨創造一個520之前緩和兩岸關係氣氛的空間，也為ECFA創造了迴旋空間。

唐湘龍在網路政論節目「風向龍鳳配」表示，當判決出爐後，有些海外媒體問他關於太陽花二審判決看法，他認為這個判決的意義，如果從最陰謀論的角度來講，就是台灣的司法體系幫民進黨創造一個520之前緩和兩岸關係氣氛的空間。

唐湘龍接著表示，太陽花當時運動的主旨就是反服貿，反服貿是兩岸關係能大逆轉的一個起點，現今兩岸關係非常緊張，各界也都在關注520前後兩岸關係的變化，若520沒有辦法緩和，企業界就會擔心沒有貨貿服貿就算了，千萬不要連ECFA都斷了。因為ECFA斷了，先不要討論經濟傷害光是象徵傷害就比什麼都來得嚴重。

主持人陳鳳馨也表示，ECFA斷了之後，除了有實質經濟傷害之外，最重要的那個象徵意義最重要。因為ECFA可能只集中在幾個有早收清單的產業，如石化工具機或農漁產業，並不是一個全面性的衝擊，但是ECFA斷了，最大衝擊是信心面部分，以及對於未來希望面部分。

民間交流關係中斷後，ECFA的10年期限將屆，中止的傳聞甚囂塵上，陸委會主委陳明通、國安局長邱國正紛紛表示，大陸可能藉由終止ECFA來窒息台灣經濟，並轉移疫情焦點，平息內部民怨。大陸國台辦發言人馬曉光兩度聲明，大陸方面會確實履行承諾，保障ECFA能夠順利生效實施，兩岸同胞也不會希望看到ECFA平白消失。

如果ECFA被中止的話，對台灣經濟可能會產生什麼影響？經濟部長沈榮津認為影響效果有限，大約只有5%。財信傳媒董事長謝金河認為，沒有ECFA對台灣雖有影響，但衝擊不大。雖然沈謝兩人認為影響不大，但他們沒注意到的是一是ECFA一旦取消，台灣經貿邊緣化問題將更嚴重，廠商沉重的關稅負擔會讓出口與GDP成長更吃力。且現在因新冠肺炎引發台灣經濟蕭條，如果在失去ECFA無疑對台灣經濟雪上加霜。

(中時電子報)