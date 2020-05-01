疫情導致大批境外生仍無法返台就學。銘傳大學國際教育交流處長劉廣華在臉書撰文表示，108學年度包含陸生、僑外生、港澳生及外籍生海青班華語生在內，共計13萬417人，如以每人每年新台幣10萬學費來算，總金額高達130億4170萬元，不只經濟損失難以估計，大學校園沒有外生，大學國際化環境同樣受衝擊。

劉廣華在臉書撰寫〈國際教育為了誰？〉一文中提到，陸生不要來了，港澳生來不了了，外籍生來得了，但要先關14天，這就是目前國內各大學國際教育境外生源的現況。他以長年投入國教教育的經驗反思：「如果境外生都不來，請問對全國各校而言，最直接的損失是多少？」

劉廣華以官方統計數字來推估，根據教育部2019年1月31日公布的大專校院境外學生人數統計數字，108學年度包含陸生僑生(含港澳生)外生在內的境外學位生有6萬3530人，而含括陸生外籍生海青班華語生在內的交換短期研修生則有6萬6887人，全部境外生總計13萬417人。用最簡單的每年每人學費大約10萬台幣來算，總金額高達130億4170萬元台幣，「這還只是學費，其它衍生的食衣住行書籍娛樂費用都還沒算」。

除了經濟損失，境外生如果都不來，衝擊我國大學發展國際教育。劉廣華在文中指出，留學成本高，並非所有本國生都有能力到海外就學，因此境外生來台就學，可以增加校園的多元文化特性，讓未能出國的本地生即便待在國內校園，也能體驗到國際化氛圍；許多學校更規畫全英語教學以及其他文化課程，讓本地生以及國際生共聚一堂，型塑國際校園氛圍。

「國內就是國外，你家就是我家；在地，也能留學」，劉廣華認為，無法出國的台生不用出國，也可以在自己校園內使用英語，跟來自不同國家的國際生一起上課、一起作作業、一起生活，體驗留學生涯。因此總而言之，「如果境外生都不能來，受害的還是我們自己的孩子吧？」

(旺報 )