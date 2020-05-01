Mulas成功撂倒了小山羊。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

掠食性動物捕食獵物是天經地義，但在獵捕過程中，掠食者每分每秒都承受著可能受傷的風險。廣原小熊Mulas最終野放閉關訓練，Mulas成功獵捕小羊，離野放返回山林又更進了一步。

為了確認Mulas是否具有掠食能力，在日前規劃的野訓課程當中，特別爲Mulas小熊安排了獵捕實務演練的機會，照養團隊也以適當的距離及方式，觀察紀錄下這寶貴一刻。

台東林管處表示，Mulas獵捕訓練的終極班同學是小山羊，在這堂獵捕課程的過程中，Mulas看到小山羊時，就十分積極地靠近獵物，經過短暫試探後，就在小山羊逃離瞬間、Mulas朝小羊後背攻擊，並嘗試用自身的重量壓住獵物不讓獵物逃脫。

小山羊的不斷掙扎也增加了Mulas確保獵物的難度，最後經過一番嘗試後，Mulas小熊終於撂倒了小山羊。相信未來Mulas小熊會越來越熟練、以更加簡單俐落的方式讓獵物就範。

獵捕成功後，照養團隊也觀察到了Mulas拖走獵物，帶到樹上進食的舉動，或是坐在獵物上保護戰果的護食行為，可見Mulas的野外生存能力已有十足的長進。

(中時 )