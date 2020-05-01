苗栗縣第60屆科學展，公館國小奪得團體冠軍。〔謝明俊攝〕

苗栗縣第60屆科學展，受到疫情影響，只能按排部分學校前來授獎。〔謝明俊攝〕

苗栗縣第60屆科學展，頭份國中奪得地球科學組首獎。〔謝明俊攝〕

評審選出6項作品將代表苗栗縣參加全國大賽。〔謝明俊攝〕

苗栗縣第60屆科學展，大湖新開國小獲得國小首獎將代表苗栗縣參加全國大賽。〔謝明俊攝〕

苗栗縣第60屆科學展，竹南君毅中學國中部奪得團體組冠軍。〔謝明俊攝〕

苗栗縣第60屆科學展，已於日前完成競賽，共有全縣國中、小共98件作品參選，君毅中學及公館國小分別奪下國中、國小組冠軍，評審並選出最優秀6件作品，將代表苗栗縣參加7月分在台北市舉辦的全國賽，苗栗縣長徐耀昌1日在頭份國中頒獎表揚得獎學校，並授旗代表隊，希望替苗栗拿下好成績。

苗栗縣科學展已經邁入第60個年頭，縣長徐耀昌向來重視國中、小學科學課目發展，希望透過科學展的舉行，能厚植各校科學知識基礎，培養更多的科學人才。

今年苗栗縣科學展，共有國小組48件、國中組50件參賽，評選場地選在頭份國中，全部評選工作已在4月22日完成，結果共有22所學校獲佳作以上成績。國中組團體獎前3名分別是，君毅中學國中部、照南國中、頭份國中。國小組團體獎則由公館國小奪冠，其次依次為建功國小、啟文國小。各可得到3千至1千元不等獎金。

其中，君毅中學國中部化學組以最佳化磁性粒子，以及應用組以最佳機器魚運動模式等作品拿下頭獎，，頭份國中拿下地球科學組頭獎作品，特別以最夯韓劇名稱「愛的迫降」為名，來探討流星事件的型態。

另外，評審並選出最優秀6件作品，將代表苗栗縣參加7月份在台北市舉行的全國科學展覽。其中，大湖迷你小學新開國小，以「你捨得嗎」拿下國小數學組第1名，也將代表苗栗縣參加全國大賽。

徐耀昌特別在1日上午前往頭份國中表持頒獎及授旗典禮，徐耀昌除了肯定獲獎各校學生的努力，以及老師的帶領，也希望參加全國大賽的隊伍能夠全力以赴，替苗栗爭光。

(中時 )