酒店、舞廳傳五一連假後開放？指揮中心：沒有時間表 14:262020/05/01 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳酒店、舞廳將在五一連假之後鬆綁恢復營業，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，目前沒有開放時間表，還要看疫情狀況，及大家是否能配合戴口罩、勤洗手等個人做好個人防疫，如果社區感染零星個案愈少，開放就會愈快。 (中時 ) #舞廳 #五一連假 #開放 #酒店 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一連假 景點人潮報你知 04:102020/04/27 財經要聞 紅黃綠備戰五一連假 出門先看APP 04:102020/04/27 生活新聞 普篩才能解開無感染源3大疑點 04:102020/04/27 生活新聞 陳時中「川普化」 04:102020/04/27 時論廣場 短評／五一連假通關密碼 04:102020/04/27 時論廣場 五一連假天氣出爐 吳德榮曝恐有颱風生成 08:052020/04/27 生活 郵差、外送員簽收 指揮中心：將採電子化 15:172020/04/27 生活 台南景點警示最多黃偉哲不爽 指揮中心：應該感到高興 15:162020/04/27 生活 全民健保行動快易通APP能捐口罩 指揮中心：護台灣助世界 15:202020/04/27 生活 忙到老媽看不到人 莊人祥尷尬：會記得請安 14:162020/04/29 生活 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 金正恩快現身？情報人士：藉病清君側 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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