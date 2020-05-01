外傳酒店、舞廳將在五一連假之後鬆綁恢復營業，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，目前沒有開放時間表，還要看疫情狀況，及大家是否能配合戴口罩、勤洗手等個人做好個人防疫，如果社區感染零星個案愈少，開放就會愈快。

(中時 )