計程車與遊覽車生意受到新冠肺炎疫情衝擊，政府給出每人每月1萬元、連續3個月的補貼，由於符合資格的人數近9萬4000人，交通部公路總局各監理所連續2個周末停休，昨日順利發出9.4億元薪資補貼。

公路總局表示，紓困作業在全國各監理機關同仁努力下，已在4月30日讓符合申請條件的近9萬4000名的駕駛人，領到第1個月1萬元的薪資補貼，總共發出9億4千萬元的補貼款，讓所有駕駛人都能獲得最即時且實質的幫助。

公路總局指出，監理機關連續2周假日不打烊，加班加開窗口受理駕駛人及業者申請作業，同時挑燈夜戰進行銀行撥款所需建檔傳輸作業，讓駕駛人在最短時間感受到政府的美意。同時要感謝各計程車、遊覽車業者及相關公（工、協）會宣傳，並協助駕駛人申請，才能達成任務。

公總呼籲，如仍有符合申請資格的計程車或遊覽車駕駛人尚未提出申請，請儘速向各地監理單位提出申請，駕駛人如有相關申請或撥款問題，可向各監理機關洽詢。

(中時 )