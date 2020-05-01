蘇建榮視察北市國稅局 偽總柴等候 15:322020/05/01 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一隻神似「總柴」的柴犬在下車處守候。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮今日特別到台北國稅局視察，了解相關報稅作業和防疫情況，剛下車正好有隻神似衛福部另類網紅明星犬「總柴」坐著等候，格外引人注目。 (中時 ) #國稅局 #蘇建榮 #衛福部 #報稅 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 調降營業稅 財長說NO 10:012020/04/27 財經 「零確診」可能放寬防疫措施？陳時中研議中 12:162020/04/27 生活 婦聯會走入歷史？ 雷倩控政府濫權 遭4部會追殺 12:522020/04/27 政治 比照銀行標準 沒戴口罩 不能進稅局報稅 04:102020/04/28 金融．稅務 無罩進稅局 最高罰1萬5 04:102020/04/28 財經焦點 今年虧損 有望適用在2018年未分配盈餘 12:322020/04/29 財經 國稅局：虧損額度可減除未分配盈餘 10:402020/04/30 財經 國際不打小孩日 衛福部4招救家長理智線 15:542020/04/30 日常 報稅首日 國稅局戶外備戰 11:542020/05/01 財經 網路報稅有「查詢碼」就行 免讀卡機10分鐘搞定 15:062020/05/01 科技 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 時事 金正恩快現身？情報人士：藉病清君側 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 台灣一個新冠數據 前台大醫：不可思議 難怪有人不信 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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