高齡化趨勢下，許多母親除了要照顧兒女，也身兼失能長者的照顧者。根據衛福部統計，6成1的老年人主要照顧者都是女性，半數沒有照顧替手。為感恩這群女性的付出，中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）特別推出母親節限量關懷禮盒，除了手工蛋糕、德式工藝花束，另提供免費喘息咖啡、關懷電話與支持性服務的「感恩卡片」，讓子女對「雙重照顧角色」的母親表達孝心。

根據衛生福利部106年老人生活狀況調查，6成1的主要照顧者是女性(61.0％)，平均54.3歲，平均照顧7.7年，每天平均照顧11.4小時，81.5％已婚或同居，半數沒有照顧替手(50.1％)。約4分之1的女性照顧者同時要兼顧工作(25.5％)，約1成2(11.9％)同時要照顧3歲以下的幼童。近4分之1的女性照顧者感到身心不適，包括失眠(21.3％)、憂鬱(9.1％)，4成3的女性照顧者不滿意目前的生活狀況(43.4％)。

為感謝這群女性的付出，家總推出「母親節限量關懷禮盒」，包括極簡咖啡館特製4種口味的8吋手工磅蛋糕，H.Florist德國花藝特製花束。最特別的是，感恩卡片內附免費喘息咖啡券，鼓勵母親多利用長照2.0喘息服務，抽空喝杯咖啡轉換空間、轉換心情，另有專業人員持續服務與關懷，協助子女表達孝心，也給予母親更多支持。「母親節限量關懷禮盒」數量有限，民眾可上網訂購（https：／／pse.is／RXNM2）或電洽(02)2717-1399轉13復華照顧咖啡館。

近來受新冠肺炎疫情影響，家中失能、失智長輩的情緒可能更焦躁不安，也加深家庭照顧者們的壓力。家總提醒民眾，若有有需要，可撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線，並謹記「防疫四步驟」：

步驟❶ 動一動：在家也能做運動，上網搜尋「照顧不痛操」。

步驟❷ 看一看：上網搜尋「照顧電視台」，掌握照顧撇步更聰明。

步驟❸ 聊一聊：與親友線上通話、彼此打氣、互相支持。

步驟❹ 笑一笑：少擔憂疫情，多一點歡笑，保持冷靜，正念思考。

(中時 )