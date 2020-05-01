用紀錄片傳達防疫理念！有感於全世界都為防範新冠肺炎而努力，學生也不能置身於外，曉明女中一群國一學生自主拍攝紀錄影片，描述他們從進入學校到放學期間所做的種種防疫措施，希望藉此向WHO表達「台灣在意所有人類的健康」理念。

長達2分22秒的防疫紀錄片開頭以醫療口罩呈現，內容闡述學生們從踏上校車前就必須噴酒精消毒、接受體溫量測，到學校內保持社交距離，且享用午餐時必須戴口罩取餐及打菜、接著大家默默進食，還得每天在教室內外多次消毒工作。

「台灣在意所有人類的健康，我們正在幫助其他國家！」影片中，學生們以一幅中華民國國旗的口罩為底圖，藉由中、英文表達想對WHO闡述的理念，也透過影片表達對所有為防疫而付出的人們，更呼籲台灣人應以鋼鐵般的自律抗疫。

取名為《台灣少女對抗COVID-19》的影片PO上YouTube已吸引3000多人點閱，連知名作家蔡淇華都留言回應「國中生願意這麼義無反顧地留存歷史，這值得我們的掌聲」。

曉明女中教師謝季桓說，英文課程中會融入時事英文，日前在分享台灣女孩Vivi Lin「致譚德塞博士的公開信」時，提及可拍攝紀錄片記錄台灣防疫的努力，盼藉此讓世界看到全台灣對抗疫情的團結。

(中時 )