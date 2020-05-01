青少年騎著改裝機車到學校，噪音讓附近居民不得安寧。（大南國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

青少年夜闖大南國小飲酒作樂，並自行使用殘障廁所。（大南國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

防疫期間，苗栗縣政府3月底已宣布縣內國中小學及縣立中學校園，全面暫停對外開放，不過位於大湖鄉大南國小，近日晚間卻被一群青少年騎機車闖入，他們不僅在校園飲酒大聲喧嘩，還亂丟垃圾讓負責清掃校園的小學生傻眼，大湖警方昨日找到該群青少年並進行告誡。

大南國小位於大湖山區為開放校園，沒有校門管制，配合縣府防疫規定已張貼謝絕訪客告示，卻還是有人無視告示夜闖校園，甚至大聲喧嘩、留下滿地垃圾，讓師生及周邊鄰居困擾不已，學校PO文附上監視器畫面警告，並向警方及村長聯繫，希望找出闖入校園的人。

校長陳美君表示，4月27日晚間7時許，有6、7名青少年騎著改裝機車到學校，他們飲酒喧嘩、亂丟垃圾，並自行使用殘障廁所，直到深夜11點多才離開，改裝機車發出的噪音吵到附近鄰居，小學生一早看見滿地酒瓶、飲料罐及垃圾也是充滿無奈，他們的行為已嚴重違反校園安全及環境整潔。

學校表示，警方已找到該群青少年後進行告誡，據了解他們為高職畢業生，是在地人，假日就會相約來學校；希望民眾愛惜校園環境，防疫期間配合政策，勿擅自闖入校園，還給附近居民安寧生活。

(中時 )