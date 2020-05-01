宜蘭地牛翻身！根據氣象局最新資訊，今 (1)日下午2時23分發生芮氏規模3.5地震，地震深度14.5公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方35.8公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣南澳4級、花蓮和平1級。

(中時電子報)

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