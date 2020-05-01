14：23宜蘭近海規模3.5地震 最大震度4級 14:352020/05/01 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭近海1日下午2時23分發生芮氏規模3.5地震，地震深度14.5公里，最大震度宜蘭縣南澳4級。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭地牛翻身！根據氣象局最新資訊，今 (1)日下午2時23分發生芮氏規模3.5地震，地震深度14.5公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方35.8公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣南澳4級、花蓮和平1級。 (中時電子報) #地震 #最大震度 #4級 #宜蘭近海 #地牛翻身 也許您會感興趣 推薦閱讀 14檔雙低一高 吹補漲風 04:102020/04/27 證券．權證 連2震！19：58台東規模4.3地震 台東最大震度3級 19:252020/04/27 生活 《23講古堂》清朝女學木蘭從軍 竟持刀硬上男下屬 22:162020/04/27 歷史 歐美央行讚聲 美元投資級債給力 04:102020/04/28 產業特刊 600噸級安平巡防艦下水 04:102020/04/28 地方新聞 14歲女遭變態父子輪流侵犯 囚6年生3子 21:472020/04/28 兩岸 陸23城Q1經濟壓力測試 北上廣深降幅同步 02:442020/04/29 兩岸 惠譽調降義大利評級 至僅高於垃圾級 16:112020/04/29 財經 《異聞23錄》他將寶特瓶做成空調 讓成千上萬窮人活了下來 19:112020/04/30 搜奇 為7萬債務開槍 23主嫌逮到了 10:582020/05/01 社會 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 時事 金正恩快現身？情報人士：藉病清君側 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 台灣一個新冠數據 前台大醫：不可思議 難怪有人不信 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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