國民黨主席江啟臣上個月14日參加國際民主聯盟（IDU）線上防疫會議，IDU今天公布完整談話內容，江說，台灣經濟不僅受疫情影響，也受到中國大陸和香港經濟因疫情衰退的雙重打擊，國民黨主張排富發現金出困方案， 同時向各國政要大聲疾呼台灣需要參與世界衛生組織（WHO），而WHO也需要台灣。

國民黨發言人黃裕鈞說，江啟臣在兩週前，參加國際民主聯盟（IDU）線上防疫會議，向前澳洲總理艾伯特、奧地利歐盟事務部長艾茲達德勒、英國貿易政策次長漢茲等國際政要，分享台灣防疫經驗，同時懇託國際友人幫助台灣加入WHO，由於當天會議僅舉行1個半小時，與會者熱烈響應，便邀請主席在月刊刊登詳細談話內容。

江啟臣這篇「被排拒但仍有能力與意願：台灣在疫情中的故事」專文，讚揚台灣公衛醫療的進步，以及高度警覺性的人民，有效降低了這次新冠病毒疫情的衝擊。

文中特別提到，台灣的經濟不僅受到疫情影響，也受到中國大陸和香港經濟因疫情衰退的雙重打擊；國民黨主張以立即推動有排富條件的發現金紓困方案，取代民進黨政府的疫情結束後發酷碰券的計畫，而且國民黨會密切監督民進黨政府於疫情中有違法侵害人權之虞的作為。

該篇專文末段強調，國民黨是負責任的在野黨，希望中共當局與世界其他國家，能尊重並支持我國人民欲參與世衛組織且做出貢獻的訴求。國民黨表示，此篇會後專文更顯示無論國民黨執政或在野，均全力支持可讓我國重返世衛組織的理性、靈活外交政策。

(中時 )