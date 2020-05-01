隨著社會越來越進步，人心是否變得越來越冷漠呢？日前大陸廣東省一名街友，在大馬路上突然「自燃」！火勢越燒越大，街友整個人燒成一團大火球，來來往往的路人冷眼看著他自燃過程，竟只有一個人上前相助。案情被曝光之後，許多網友也不禁感嘆，人與人之間的交流真是越來越冷漠了。

一名保全上前救火，其他的人冷眼旁觀。（圖／百度）

據《騰訊網》報導，4月30日上午7時40分許，一名男子在湛江市霞山區的大馬路上，突然起火燃燒，漸漸越燒越猛烈，引起附近一名保安的住意。保安順手拿起放在一旁的滅火器前往滅火，但竟沒有任何路人加入他的行動；街友痛苦掙扎，最後被活活燒死。

警方和救護車獲報到場，確認街友已當場死亡。警方調查後表示，這名街友原本是坐在路邊，應該是因為使用酒精不慎，才會導致自焚而亡；這起事故並沒有造成其他人員、財物傷亡，警方事後繼續追查街友的身分。

男子全身起火。（圖／百度）

大陸網友看後紛紛表示「大庭廣眾之下活活燒死耶」、「人還真是冷漠啊」、「真佩服那些淡定路過的人，還一臉好奇去看」、「人間冷漠」、「清醒時竟被活活燒死，天哪」、「拾荒人苦了一輩子，最後慘死」、「用看的都覺得痛」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)