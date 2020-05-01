為協助受疫情衝擊的企業電費減免，台電祭出電費紓困措施，台電公司台中區處近日舉辦了兩場「電費紓困措施說明會」，邀請相關之同業公會代表面對面的說明、溝通台電紓困電費相關減免、緩繳措施。

此次的電費紓困措施適用期間自109年3月1日起至109年9月30日止，其中營業額減少達15％的企業，低壓用戶電費打九折，電費減免上限10萬元；營業額減少達50％的企業，低壓用戶電費打七折，電費減免上限30萬元。

電力高壓用戶可申請暫停部分容量，且於 110年6月30日前申請恢復，即免收紓困方案適用期間之供維費，而營業額減少達50％的企業，每一電號再減免30％電費，每月減免上限300萬元。此外，受疫情衝擊企業，電費緩繳期限延長至4個月，亦不需向台電公司申辦，但電力高壓用戶電費需向台電的各區營業處申辦，當期電費均分四期，每月繳付一期。

台電公司台中區處近日舉辦了兩場「電費紓困措施說明會」分別由台中區處郭芳楠處長以及業務副處長岳小娟主持，邀請電機技師公會中部辦事處、檢驗維護工程工業同業公會中部辦事處，以及電氣工程工業同業公會中部辦事處之相關代表與會。

在說明會中，有公會代表提出問題表示，受疫情衝擊業者中，有極少部分是屬於小規模商業者，像是攤販、農林漁牧、家庭手工業、民宿業……等，其中有部分是屬於查定課稅的業者，部分則是屬於沒有稅籍的業者，這些業者對於自己是否符合申請電費減免的資格？或是電費減免的百分比為多少？尚有許多疑問！

對此，台電公司特別說明，業者可主動向其中央目的事業主管機關申請認定，再由主管機關將認定後的減免資料送台電由電費自動扣減。另外，郭芳楠也表示，電費紓困的第一波補助最快將在5月份的電費帳單上顯示出來，而台電公司也將在五月上旬推出網路查詢的方式，讓業者直接在網路上輸入自家電號，即可查詢是否符合電費紓困的標準，以及受補助電費的折數！台電表示，業者們對於電費紓困措施若還有任何疑問，均可逕洽台電各服務中心，或是撥打台電1911客服專線。

(中時 )