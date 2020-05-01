今天是五一勞動節，今年因疫情嚴峻無法舉行五一遊行，民眾黨團與各大工會幹部舉行記者會，呼籲政府紓困貸款認定要從寬，並要求降低勞工組成工會門檻，從現行30人降到10人。此外，政府針對自營業者發放紓困線將補貼，申請者須勞保薪資在23800元以下，民眾黨團表示，許多勞工只是投保年資較長，不代表他們的生活沒受到困難，政府應放寬領取紓困補助資格。

根據勞動部統計，4月1至27日遭資遣的勞工達1萬4941人，今年二、三、四月遭資遣勞工也比去年多約1萬5000人，已依法向勞動部通報的事業單位有804家、18265人，民眾黨團質疑，仍有許多事業單位未回報，無薪假勞工人數恐怕遠高於這個數字。

民眾黨團幹事長高虹安表示，勞動部宣稱透過紓困貸款來幫助勞工渡過難關，但其實貸款限制很多，像是申請人未依約定分期攤還超過1個月、應繳利息未繳付而延滯期間達3個月以上，或有信用卡消費款項逾期未繳納，遭強制停卡且未繳清延滯款項等，都無法提出申請，民眾抱怨看得到、吃不到，要求勞動部與金管會研擬放寬勞工申請紓困貸款的條件。

民眾黨團總召賴香伶說，勞動部統計，全台企業工會及產業工會共1123家，工會組織率僅達7％，遠低於OECD國家平均16％，主因是台灣需要30人才能組工會，但很多店家聘用人數低於30人，根本無法組成工會，建議可以參考日本經驗，把組成工會人數限制降為10人。

賴香伶表示，政府紓困政策應盡可能擴大補助範圍，將所有受到衝擊的勞工全數納入。例如勞動部補貼自營作業者生活津貼，僅限勞保投保薪資23800元以下才能申請，呼籲放寬勞工申請現金紓困門檻。

(中時 )