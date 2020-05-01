職棒擬增入場人數？指揮中心這樣說。（疾管署直播）

交通部高公局1968 APP加強版新增景點人潮示警功能，但地方政府和業者持續反應數據不精確。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，一直在持續㧮集相關資訊，景點一直都有些增減。

針對日前指揮中心表示將逐漸開放體育、文化活動，未來進餐廳是否往實名制研議？指揮官陳時中表示，管制走向實名制的意義在於能即時匡列，增高疫調的效率。

體育活動部分，陳宗彥表示，職棒聯盟目前擬逐漸增加入場人數，設定單一出入口，座位分散。1日早上也與指揮中心做過意見交換，希望能在今日下班前彙整意見，做最後定案。

(中時 )