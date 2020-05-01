職棒擬開放觀眾實名制入場？指揮中心：今下班前決定 14:472020/05/01 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華職棒領先全世界搶先開打，指揮中心可能決定開放觀眾實名制入場觀賽。（資料照片 黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 職棒擬增入場人數？指揮中心這樣說。（疾管署直播） 交通部高公局1968 APP加強版新增景點人潮示警功能，但地方政府和業者持續反應數據不精確。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，一直在持續㧮集相關資訊，景點一直都有些增減。 針對日前指揮中心表示將逐漸開放體育、文化活動，未來進餐廳是否往實名制研議？指揮官陳時中表示，管制走向實名制的意義在於能即時匡列，增高疫調的效率。 體育活動部分，陳宗彥表示，職棒聯盟目前擬逐漸增加入場人數，設定單一出入口，座位分散。1日早上也與指揮中心做過意見交換，希望能在今日下班前彙整意見，做最後定案。 (中時 ) #指揮中心 #職棒 #入場人數 #景點 #持續 也許您會感興趣 推薦閱讀 普篩才能解開無感染源3大疑點 04:102020/04/27 生活新聞 陳時中「川普化」 04:102020/04/27 時論廣場 郵差、外送員簽收 指揮中心：將採電子化 15:172020/04/27 生活 台南景點警示最多黃偉哲不爽 指揮中心：應該感到高興 15:162020/04/27 生活 全民健保行動快易通APP能捐口罩 指揮中心：護台灣助世界 15:202020/04/27 生活 郵差簽收 指揮中心：將採電子化 16:572020/04/27 生活 即時影像 掌握北市11景點人流 04:102020/04/28 地方新聞 人潮不多被列入 雲林警示景點「怪怪der」 15:442020/04/28 生活 忙到老媽看不到人 莊人祥尷尬：會記得請安 14:162020/04/29 生活 變成最強業配中心 陳時中：無心插柳 14:332020/05/01 生活 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 時事 金正恩快現身？情報人士：藉病清君側 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 台灣一個新冠數據 前台大醫：不可思議 難怪有人不信 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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