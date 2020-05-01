（百貨超市大推百項商品第二件0元／圖／city'super）

5月第一天又是0確診！百貨超市包括city'super、Breeze Super等均祭出零確診買一送一、第二件0元，其中city'super近百項商品包括超夯荷蘭煎餅、韓國氣泡水、希臘優格等均是第二件0元優惠，像是阿中部長加持的荷蘭煎餅銷量更是翻倍成長。

而Breeze Super則針對台灣連續6日「零確診」，於五一連假推出APP會員消費點數6倍送；且包括德國豬腳、法國堅果Kreek's等第二0元特惠。

city'super即日起至5/10祭出近百項異國零食、飲料優惠回饋給消費者，讓不能出國也能在51連假享用異國零食的小確幸，且延續「加零」正能量，推出第二件0元優惠。

根據city'super觀察，在阿中部長加持下，意外帶動同款擁有百年歷史的Gouda's Gilde荷蘭焦糖煎餅的買氣連3日爆增破百盒銷量，同時刺激其他品牌的荷蘭煎餅銷量有3倍的成長。同時風靡 IG、FB，被暱稱為網美咖啡而爆紅的韓國居家DIY飲品400次咖啡（Dalgona Coffee），因擁有超療癒綿密雲朵奶泡而受到熱議，且同時因疫情關係，帶動罐裝即溶式咖啡近一個月來銷量扶搖直上，夯賣3倍。

(工商 )