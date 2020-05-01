清明連假墾丁湧入大量觀光人潮，內政部長徐國勇預計今下午前往當地視察防疫情況，並慰問第一線防疫人員辛勞。（內政部提供）

投票結果。

520總統就職在即，內閣也將依例總辭，最新消息指出，行政院長蘇貞昌將續任，內閣成員則會有調整。

中時電子報特舉行網路投票，詢問網友，內閣改組，若以部長為例，最希望哪位部長留任？

投票共有6833人參與，有2437人把票投給了內政部長徐國勇，占總投票數的35.67%，是得票數最多的部長；而第二名是交通部長林佳龍，得了1959票，占總頭票數的28.67%；第三名則是近來因為疫情而時常出現在螢光幕前的衛福部長陳時中，得到了1566票，占總投票數的22.92%。

而接下來的排名分別是科技部長陳良基199票、2.91%；經濟部長沈榮津178票、2.61%；文化部長鄭麗君120票、1.76%；財政部長蘇建榮108票、1.58%；外交部長吳釗燮75票、1.10%；教育部長潘文忠70票、1.02%；國防部長嚴德發63票、0.92%；法務部長蔡清洋36票、0.53%；勞動部長許銘春22票、0.32%。

(中時電子報)