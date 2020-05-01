頭份市長羅雪珠1日上午探訪獨自撫養2名孩子的越南媽媽唐國鳳。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

母親節屆近，頭份市長羅雪珠連日來先後前往市內當選模範母親及懿馨媽媽住處，致贈賀匾及禮品，慰勉媽媽們的辛勞。今年獲選懿馨媽媽的2位越籍媽媽，都遭遇丈夫亡故，自力拉拔孩子長大的辛苦過程，足堪鄰里表率。

羅雪珠市長表示，每年公所皆舉辦模範母親表揚大會，藉以感念母恩、傳揚孝道，今年為因應新冠疫情，避免大型集會活動發生病毒傳播風險，所以改採到府祝賀的方式替代集會，雖改變形式，仍祝福滿滿，溫馨不減！

今年度獲選為模範母親代表及懿馨媽媽楷模者共計30名，由各里辦公處推薦，經市公所召開評選委員會，依公正、客觀的評審標準選拔。

模範母親為：鍾桂英、劉春蘭、陳昭妹、林桂雲、范謝秀英、范麥春櫻、謝林靜蘭、黃傅美玉、林陳瑞枝、徐劉永妹、陳金玉、顏玉珍、林卜蘭春、林黃桃妹、杜朱池、蕭翁美蘭、唐秋鸞、江榮鳳、陳彩雲、徐陳秋香、黃鍾滿妹、黎淑梅、賴達嬌、林廖幸妹、黃度妹、劉陳味春、謝碧玉及葉羅梅蘭等28名。

其中最年長者為100歲的黃鍾滿妹女士，而最年輕者為55歲的黎淑梅女士。每位模範母親皆是勤儉持家、相夫教子，積極教育與栽培子女，並參與社會公益事業、樂於奉獻自我，其言行堪為子女楷模及地方表率。

懿馨媽媽楷模則由各級學校及苗栗縣家扶中心推薦，本年度懿馨媽媽分別為蟠桃國小推薦的唐國鳳及家扶中心推薦的郭淑美。唐國鳳來自越南，因丈夫早逝，靠著從事作業員工作，獨自扶養2名女兒，平常努力學習中文只為更融入臺灣的生活。她很注重培養孩子多元才藝，孩子在學校的成績表現優異，和同儕相處融洽，足見唐國鳳女士在孩子教育上所下的功夫。

郭淑美也來自越南，自丈夫於97年病逝後獨自扶養2名子女，從事作業員工作，鼓勵孩子們發展課業以外的興趣，支持孩子參加家扶中心才藝班，每週至家扶中心練習，女兒也先後考取嘉義縣及苗栗縣的街頭藝人證照，表現優異，辛勤持家、不辭勞苦的她是女兒在音樂道路上堅持的最大動力。

(中時 )