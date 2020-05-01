鄧惠文臉書發文。（圖／翻攝自鄧惠文X綠黨臉書）

周揚青與「小豬」羅志祥分手風波日前鬧得沸沸揚揚，精神科醫師鄧惠文「逆風點評」呼籲網友此時需重視對孩子的教育，不要等小孩成為恐怖情人學會網路公審才來抱怨，引發正反兩極評論，鄧惠文更因此急關臉書，神隱一周後，鄧惠文另一個臉書今(1日)發聲，表示這段期間大家的留言鄧醫師都看到了。

鄧惠文先前發文疑指豬揚情變事件，分享說：「請關心：年輕孩子看見的，不只是這些八卦。他們正在看見一種用網路制裁前情人的攻擊力」，也強調不該學網路公審的情愛報復，最後澄清沒有要挺小豬或周揚青，請外界不要過度聯想，引來不少網友反批，連轉發的田馥甄也因此發文致歉。

鄧惠文原本的粉絲專頁因此消失了一周，今另一臉書「鄧惠文X綠黨」分享因疫情對社會帶來的改變專訪，臉書小編最後還強調：「這段時間每個支持和同理的留言鄧醫師都有看到，也很感謝大家，希望我們能為混亂的自己找到出口」，網友回應：「開心看到鄧醫師回來！謝謝鄧醫師重要又誠摯的發言，支持妳」、「鄧醫師，我們支持妳」、「鄧醫師加油」、「我們挺妳」。

(中時電子報)