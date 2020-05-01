因應疫情，台中市立圖書館推出「安心閱讀2.0」服務，鼓勵更多人加入愛書人閱讀行列。（中市圖提供／林欣儀台中傳真）

防疫期間少出門，為幫助民眾把握時間充實自我，台中市立圖書館特別推出「線上書展」活動，愛看書的人只要拿出手機或平板，就能在家享受閱讀樂趣並發掘新書；此外，中市圖也結合書目療法，特別製作心靈處方箋、金句療癒書籤，5月起只要借書就可免費索取。

中市圖指出，因應民眾在家防疫，4、5月間陸續在雲端電子書平台推出「電子書在手，居家防疫就看我」及「溫馨五月書展」活動，民眾只要持3C用品上午，就能跟著課程加入空中英語教室、CNN互動英語、跟我學日語等有聲語言學習雜誌或觀賞《跟著阿滴滴妹說出溜英文》等有聲書。

中市圖強調，除各種人氣有聲書，雲端電子書陳列的多為知名出版社暢銷書及，其中更有7成以上電子書是近3年出版的新書，包括年度TOP暢銷書《安靜是種超能力》、台北國際書展大獎《我的蟻人父親》等都能上網借閱。

想要借閱電子書卻不知怎麼申辦嗎？中市圖指出，只要登入電子書服務平台網路辦證，即可以此帳號、密碼享受雲端閱讀，且借閱期限到期會自動還書，配合「安心閱讀2.0」服務，電子書預約從3本增加至10冊。

(中時 )