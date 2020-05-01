受新冠疫情影響，許多業主實施減班休息措施，勞動部今(1)日發布減班休息、事業單位家數及受影響人數統計資料，計有922家、1萬8840人因公司實施無薪假制度處減班休息，與上周(24)資料相比，減班休息事業單位和人數均有增加，事業單位新增118家，減班休息增加575人。

根據勞動部最新減班休息統計資料，有922家事業單位、1萬8840人正處減班休息，以台北市5942人及新北市2764人占多數，以人數來看，住宿及餐飲業受影響最大，減班休息人數遠高於其他行業別，計有168家事業單位實施減班休息，4304人受到影響，佔所有減班休息人數比例22.84％。

以事業單位比例來看，批發及零售業事業單位數最多，計有245家事業單位實施減班休息，3645人受到影響，與上周相比增加45家，259人。

專業、科學及技術服務業雖然實施減班休息人數不是最多，但較上周統計資料增加337人，增加人數僅次於金屬機電工業的414人，值得注意。

勞動部指出，受疫情影響，3月開始減班休息人數開始飆升，許多大型活動因應防疫措施而取消，連帶公關行銷相關的的專業、科學及技術服務業及接案廠商的金屬機電工業也受到嚴重波及，減班休息的趨緩還須視疫情走向而定。

(中時 )