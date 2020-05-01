竹北市多名里長、家長1日至新竹縣議會門口，陳情總量管制國中超額問題。（莊旻靜攝）

新竹縣竹北市人口持續成長，7所國中內有3校總量管制，也因學區人口暴漲，成功、東興國中2校超額情形引發家長抗議，1日上午至新竹縣議會陳情，縣長楊文科出面表示，縣府一定會面對問題、重新畫分學區，維持學生受教品質，「請大家給縣府一點時間」。

成功國中位於竹北市鹿場里，卻有學生因為學校超額，導致無法就進入學，要轉介至鄰近、尚未總量管制的六家、博愛國中，但有家長提出想法，期望成功、東興能增班，或是每班增加5名學生，以因應超額問題，讓學生可以就近入學，另外也提出落實戶籍查核、勿讓寄戶口者占據名額等狀況。

不過東興國中部分家長也陳情，該校今年預計招收22班，超額54名，因教室不足，將改以專科教室取代，學生活動面積也縮小，增收學生也會影響受教品質及權益，因此不希望增收學生。

新竹縣教育處表示，由於109學年度超額學生數較多，班級數及班級學生數將採取學校可容納最大核定，教育處也至竹北市各國中普通教室現勘，會以學校整體經營規畫、教學品質穩定與教室可用面積等做整體考量。

對於成功國中新生超額轉介部分，教育處也指出，第二順位會以六家、博愛國中為主，竹北及鳳岡國中為輔，對於轉介學生也會協助處理通學公車。另外，縣府也將於今年8月底前公告各國中、國小新學區調整，規畫新建文小一、文中六，預計於111學年度招生，舒緩總量管制學校的壓力。

(中時 )