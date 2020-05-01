108年度個人綜合所得稅申報按照往例從今（1）天起跑，而由於新冠肺炎（CODIV-19）疫情緣故，今年不僅報稅時間延長到6月30日，更強力推動運用網路報稅，降低前往國稅局以至於增加群聚的機會。不過要在家透過網路報稅，一定要有「讀卡機」才能辦到嗎？其實不需要，透過今年新制，免讀卡機你也能在10分鐘輕鬆報稅成功！

每年一到報稅季節，電腦用讀卡機銷量就會迅猛增加，因應報稅需求。不過今年，你可以不用花這筆錢。只要你有自然人憑證或是健保卡，前往四大超商（7-EVENEN、全家便利商店、OK超商、萊爾富）Kiosk 多功能服務機台，就可列印「查詢碼」，省去報稅時還要使用讀卡機驗證身份的步驟。

以7-11超商的ibon為例，自首頁開始，依循「儲值/繳費 > 政府代收 > 綜合所得稅查繳稅 > 列印所得及扣除額資料查詢碼」的路徑，再插入「自然人憑證」或是「已註冊的健保卡」。以插入自然人憑證驗證為例，接著輸入身分證字號以及專屬PIN碼，便可列印查詢號。另外列印時再選擇加印「戶口名簿戶號」，就可以拿著列印出來的小白單，回家報稅。

事實上，上述步驟就是把「超商就是你家」的精神發揮到極致，把超商的Kiosk 多功能服務機台變成讀卡機，先透過在超商多功能服務機上驗證身份，在家網路報稅就能省去這個步驟。

國稅局官網可下載報稅軟體，或可選擇線上網頁版報稅方式。（摘自國稅局官網）

選擇國稅局線上網頁版報稅，現提供五種驗證身份的方式，透過「查詢碼＋戶口名簿戶號」的方式，不需讀卡機也能輕鬆完成。（摘自國稅局官網）

回家之後，前往「國稅局」網站，選擇「個人綜合所得稅 > 綜合所得稅電子結算申報繳稅」，就可以選擇線上、或者下載報稅軟體的方法完成報稅。事實上經由近一兩年的改進，網路報稅的線上版（web）已經發展得相當完善。以此為例，提供了（1）健保卡＋註冊密碼；（2）自然人憑證；（3）電子憑證；（4）戶口名簿戶號＋查詢碼；（5）行動身份識別的方法。選擇選項（4），再將方才在超商列印的查詢碼、戶口名簿戶號輸入，就可以開始進行網路報稅。依照編輯經驗只要各樣資料準備完整，不需要10分鐘就可以完成報稅手續，讓你在報稅第一天就完成這項艱鉅任務！

對比以往報稅需要準備讀卡機，而且還要下載報稅軟體，並且時不時還會遇到讀卡機讀不到卡片、忘記查詢戶號（例如在公司午間休息時報稅）等窘境，這幾年來報稅服務的進化，讓人十分有感。不僅Mac用戶可以輕鬆完成網路報稅，連讀卡機也可以不用買了，確實十分便利！

(科技)