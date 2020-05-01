蘋果周四公布上季營收小幅增加1%，幾乎與去年同期持平，而服務營收表現亮眼，彌補iPhone銷售下滑的缺口，但因疫情引發前景不確定性，所以不提供第3季財測，消息傳出後，盤後股價重挫逾2%。

蘋果第2季（截至3月28日）營收583億美元，較去年同期580億美元微增，優於市場預期547.8億美元；每股盈餘2.55美元，年增近4%，同樣比市場預期2.24美元來得高。

iPhone仍是蘋果主要獲利來源，但上季銷售衰退6.7%至289.6億美元，原因在於大陸門市在3月因應疫情而暫時關閉。至於iPads銷售跌逾10%至43.7億美元；Mac電腦銷售下跌約3%至53.5億美元；可穿戴設備及其他產品銷售獲利62.8億美元，年增22.4%，惟低於市場預期的70.5億美元。

蘋果近年努力轉型軟體服務，上季服務營收年增16.5%至133.5億美元，部分彌補iPhone銷量下滑的缺口。服務部門包含iCloud、Apple Music和其他訂閱服務。

蘋果執行長庫克在財報會議上表示，「當前全球環境面臨挑戰，我們很自豪，蘋果在這一季也有成長。」他說，「我們長期營運充滿信心，但短期內因為不確定性，難以看到60天的前景，因此不會提供財測。」

蘋果未公布本季財測，為2003年公布具體營收預測以來首見，顯見疫情與經濟前景仍充滿變數。財務長Luca Maestri也表示，第3財季iPhone成長表現將會更差。

蘋果今股價上漲2.1%，收在293.8美元，但在財報出爐、不提供財測後，蘋果盤後股價挫跌逾2%。

(中時電子報)