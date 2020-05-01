創校於民國九年的南區和平國小學校1日盛大舉行100週年校慶活動，各班學生於教室內跳百歲大會操，以「祝賀和平國小百歲生日快樂」為主題在黑板創作，彙整成百歲慶生影像，透過臉書「台中市南區和平國小」粉專放送。而台中市長盧秀燕與教育局長楊振昇共同出席校方舉辦的植樹活動，祝福學校生日快樂。

受新冠肺炎疫情衝擊，中央流行疫情指揮中心禁止室內50人以上、室外100人以上集會，因此和平國小百年校慶不對外開放參觀，透過百歲慶生影像在臉書「台中市南區和平國小」粉專放送。校方特別舉辦植樹活動，由盧秀燕帶頭植樹綠化環境，體現環境保護、永續經營。

盧秀燕說，和平國小歷史悠久，辦學用心備受肯定，百年校慶受疫情影響，全校師生皆戴口罩，在教室內收看直播慶祝，大家一起對抗疫情，市府去年已編列1200萬元經費，補助學校改善軟硬體設備，如同這場植樹活動，實現百年樹人精神，讓學生擁有更佳學習環境。

楊振昇指出，和平國小百年校慶連結過去、現在及未來，勾勒起校友們滿心的回憶，展現和平國小傳統與活力，迎接下一個教育百年。

校長郭盈師表示，今年校慶活動為避免師生群聚感染，落實維護全體師生健康，學校採最高防疫標準，彈性舉辦相關活動；校慶暨校友會系列活動，將視疫情狀況，另擇訂適當時間舉行，屆時歡迎大家一起來共襄盛舉。

(中時 )