台糖尖山埤江南渡假村是南市知名旅遊景點，但受到疫情衝擊，來客數大不入前。（莊曜聰攝）

園區的遊園小火車仍定時發班，但遊客寥寥無幾。（莊曜聰攝）

園區餐廳設置隔板做好防疫措施，卻還是等不到客人上門消費。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲說，萬事俱備只缺遊客來。（莊曜聰攝）

五一連假首日，台南市長黃偉哲關心各景點視察防疫狀況，特別前往加強版「1968APP」列為人潮熱點的柳營區台糖尖山埤江南渡假村，但現場遊客人數少得可憐，黃偉哲說，要管制人流，卻沒人潮可管制，先不去臆測是否跟1968有關係，但事實勝於雄辯，現在「傷害已經造成」，要拚觀光很困難，要毀掉很容易，假期剛開始，先且戰且走看看接下來的狀況。

黃偉哲說，今天在尖山埤的現場工作人員和媒體比遊客還多，可以看到當初的憂慮是真的，像宜蘭五峰旗瀑布沒有被列入警示警點，結果人滿為患，道路都快擠爆了，結果列入監測點亮綠燈，沒被列入監測點反而是人滿為患，即便中央呼籲這只是監測點，而是熱門景點，但事實看到卻不是這個樣子，傷害已經造成，只好全力彌補。

黃偉哲表示，真的是要拜託多給業者一些生機，請大家多來好山好水的地方走走逛逛，本來就做好人流管制，但現在卻沒有人流可以管制，業者經營很不容易，要毀掉卻是很快的，就像目前江南度假村顯示的是綠燈，但其實不用看（燈號），看員工的臉就知道了。

位於柳營區的台糖尖山埤江南渡假村，陸地加上水域占地106公頃，服務項目有旅館、餐飲、休閒、遊湖、露營等，遊憩型態多元，連續12年榮獲交通部觀光局「觀光遊樂業」評鑑「特優等」，但自疫情爆發已來，住房率僅剩1成左右，原本團客占來客數6成，再加上維持社交距離及列為人潮熱點的影響，團客幾乎掛蛋，連散客都寥寥無幾，業者只能苦撐待變，也希望中央能放寬標準，吸引遊客再來造訪。

(中時 )