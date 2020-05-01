新冠肺炎疫情下，不少人藉「台灣口罩口碑好」藉機發災難財，誆稱「有管道取貨」詐騙國外消費者。國際刑警組織發現此新手法，向全球194個會員國發布紫色通報（Purple Notice），列名多位慣犯。刑事局接獲通報後，終於逮到其中一位已得手數千萬元的馮姓騙徒，將其移送法辦。

馮嫌遭逮後，被警方移送法辦。（圖／翻攝畫面）

幹員回憶，他們前往馮嫌藏匿的台中市某豪宅大樓逮人時，還發現這位無良嫌犯為了自保，準備好霰彈槍準備火拚，還好警方眼明手快將他先制伏，才避免一場可能傷亡慘重的警匪槍戰。

刑事局國際科調查發現，馮嫌以「熟識台灣口罩國家隊」廠商、能出口台製優質醫療用口罩為話術，透過通訊軟體對外行騙，如一名大陸張姓民眾就被他偽造的口罩工廠「營業登記證及檢驗證明」等騙得團團轉，連匯6次款，付了約2千萬台幣想進貨，最後在馮嫌「已讀不回」後才驚覺受騙。

警方逮捕馮嫌後，除起出霰彈槍外，另也查扣他仍未花完的200多萬元不法所得，及多輛用來逃逸的賓士等高檔車輛，訊後移送台中地檢署法辦。

馮嫌偽造合法工廠營登，拿來取信受害者。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)