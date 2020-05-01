五一勞動凱道集合 高呼「勞權不能少，我要公會罩」 15:212020/05/01 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝） 五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝） 五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝） 五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝） 五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝） 五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝） 今年新冠肺炎疫情影響，五一勞動聯盟取消歷年的萬人遊行，改以記者會形式，今(1)日勞團聚集凱道高喊「勞權不能少，我要公會罩」，並提出收入保護、職場保護、就業保護、工會保護等4大訴求，呼籲政府重視。 (中時 ) #保護 #公會 #五一 #勞動 #收入 也許您會感興趣 推薦閱讀 超人也懶得飛 陸五一機票骨折價 01:112020/04/30 焦點新聞 店家期待五一 1968竟增百處警示點 黃偉哲轟中央 防疫亂槍打鳥 04:102020/04/30 政治要聞 新聞分析》搶救庶民經濟 政府該振興了 04:102020/04/30 生活新聞 學者估五一連假 可創200億產值 04:102020/04/30 生活新聞 短評／五一大考驗 04:102020/04/30 時論廣場 《金融》股匯齊攻 再戰萬一關 12:332020/04/30 財經 沒病死先餓死！瑞豐夜市自救盼人回流 14:502020/04/30 生活 宣傳勞動節 勞動部出錢讓工會「罵勞動部」 15:202020/04/30 生活 五一連假高雄口袋熱點不公布 原因很佛心 15:112020/04/30 生活 陸五一機票均價創5年來新低 周邊、省內遊率先回暖 21:522020/04/30 兩岸 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 時事 金正恩快現身？情報人士：藉病清君側 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 台灣一個新冠數據 前台大醫：不可思議 難怪有人不信 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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