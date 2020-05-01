五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝）

五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝）

五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝）

五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝）

五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝）

五一行動聯盟今號召各工會代表聚集凱道，高喊勞權訴求。（郭吉銓攝）

今年新冠肺炎疫情影響，五一勞動聯盟取消歷年的萬人遊行，改以記者會形式，今(1)日勞團聚集凱道高喊「勞權不能少，我要公會罩」，並提出收入保護、職場保護、就業保護、工會保護等4大訴求，呼籲政府重視。

(中時 )