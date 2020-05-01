大陸河南居然發生「抱錯兒子」的事件，讓2個年輕人從此交換人生的劇情，據《澎湃新聞》報導，在新冠肺炎疫情期間，一位蔣姓母親因兒子罹患肝癌，決定「捐肝救子」時，卻發現母子無血緣關係，踏上了跨越500公里的尋親之旅。

據報導，這位母親1992年6月15日，在河南開封醫專第二附屬醫院產下一子，婦人3天後將兒子帶回江西九江生活；經過28年，兒子大學畢業、結婚生子，甚至在自行創業，還置產奉養父母。

錯換人生28年的2家人，4月底在江西歡聚。（圖／澎湃新聞）

沒想到2020年2月，兒子被診斷罹患肝癌，這位母親決定捐肝救子，但經過血液化驗，發現兒子的血型是AB型，父母卻是A型，一家人在震驚之餘連忙做DNA鑑定，3月底報告出來後，才發現兒子不是親生的。為了找出真相，這對父母回到當年的醫院，在警方協尋下並透過DNA鑑定報告，在4月底發現一名郭姓男子才是自己的親生兒子。

值得注意的是，2人其實出生日期相差一天，但在同一家醫院誕生，意外發生「抱錯兒子」的情況，這名郭姓男子目前為河南省的的一名輔警，同樣家庭美滿，2家人在這28年內，也互不相識。

據報導，在拿到鑑定報告後，蔣姓一家人立刻前往河南與親生兒子見了面，而郭家夫婦也在4月30日，到江西與親生兒子相認；目前，2家最大的願望，就是查清當年「報錯」的原因，對此，河南開封市衛健委表示，針對這起報錯事件，河南醫專和開封市衛健委展開聯合調查，試圖釐清真相。

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(中時電子報)