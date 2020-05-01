表演場地及表演者名單。（雲林縣文觀處提供）

新冠肺炎疫情稍降溫，雲林縣文化觀光處5月2日至31日推出「防疫藝起來」活動，每周末下午在雲林布袋戲館、斗六雲中街、北港水道頭園區都有縣內表演工作者演出1小時，讓縣內街藝們以工代賑，每場次補助約5000元。

新冠肺炎發生迄今4個月，文藝表演行業受重創，室內表演活動全部取消，街頭表演的觀賞人次減少，文化部於4月30日公布紓困方案，雲林縣府也立即決定透過以工代賑，讓縣內表演團隊有表演機會，順便推廣防疫知識。

文觀處長陳璧君表示，5月2日至31日每逢周末，輪流在雲林布袋戲館、斗六雲中街、北港水道頭園區三個親子同遊的好地方，邀請街頭藝人及表演團隊做1小時演出，表演工作者與民眾都能互益，人潮多時會提醒保持社交距離。

副縣長謝淑亞表示，縣府辦理一系列活動讓民眾抒發疫情期間苦悶，以藝文給予正能量，也藉此鼓勵民眾在居家的自然環境走動。

表演場地及表演者如下：5月2日下午3點半至4點半在雲中街文創聚落，演出者湯瑪士爵士鼓、3日彩色樂團；9日在北港遊客中心，演出者飛行音樂團隊，10日米奇音樂；16日在雲林布袋戲館，演出者四季泳者薩克斯風樂團，17日A＆T長笛及R＆M兄弟；23日雲中街文創聚落，曾薰潔、高巧畇表演歌唱、熱舞、長笛，24日洪婉寧、董柏霖表演韓流舞蹈、創作演唱；30日在雲林布袋戲館，演出者麵包合唱團；31日在北港遊客中心，演出者八度音樂團。

(中時 )