陳德容發文。（圖／翻攝自陳德容微博）

46歲瓊瑤戲女神陳德容日前證實和房地產富商王贊策去年離婚，8年婚姻告終。今(1日)陳德容再開腔，她曬出美照宣告即將全面復出，強調很開心以後有更多時間拍熱衷的電視劇和電影，粉絲也留言祝福期待她的新作。

陳德容過去以《梅花三弄》、《一簾幽夢》等作品走紅，外型清新脫俗的她，小時候就被星探發掘，拍了書包廣告後打開星路，2011年她與王贊策結婚，期間不時拍攝電視劇《斷箭》、《煮婦的幸福生活》等，最近她鬆口和老公去年離婚，主因則是價值觀有落差。

陳德容婚變消息傳出後，第一時間她發文表示「公主不缺白馬王子」，也預告有全新開始，今她又宣布：「我很高興今後有更多的時間可以投入在我所熱衷的電影、電視劇，期待未來再帶給大家更多精彩的作品！」並感謝粉絲一路相挺，祝大家都能幸福快樂，網友回：「早就該出來拍戲了，長這麼美光呆在家裡被一個人私藏太浪費上天給的這張絕世容顏了」、「德容姐，永遠都會支持你，喜歡你」、「好好篩選好劇本，讓自己再一次回歸大眾視線中」。

(中時電子報)