大甲區開元路顛簸起伏，大甲高工師生等用路人騎鐵馬就像騎馬一樣。（陳淑娥攝）

台中市大甲區開元路顛簸起伏，大甲高工師生等用路人騎鐵馬就像騎馬一樣，市議員吳敏濟1日現場勘察，建設局允諾籌措工程經費，預定6月施工改善路基，恢復道路平整。

吳敏濟指出，開元路與甲后路5段335巷已出現明顯起伏、龜裂，車輛行經這些路段跳動劇烈須減速，特別是附近大甲高工、致用中學、東陽國小，以機車、自行車通勤人數眾多，很容易發生事故。

大甲高工祕書王思文表示，學校師生1300多人，自從吳敏濟議員爭取ibike設站後，騎自行車上下學學生很多，加上夜間部接送家長都從開元路進出，校方很擔心夜間視線不佳易發生危險，期盼路面早日改善完成。

鄰近的社區管委會主委張秀昀表示，該社區90 戶人家，騎機車及自行車的人很多，最令人擔心的是家長搭載小朋友，突然劇烈彈跳，可能讓沒有抓牢的小朋友自後座跌落。

養工處副處長廖文偉指出，開元路路面確實不平整，研判應是往來重車碾壓所致，損壞程度已不是一般刨5公分鋪5公分能解決，必須進行路基改善，可能需要挖深30公分強化路基，才能確保路面品質，預計6月施作，二周內完工。

養工處隊長蘇佳禾表示，開元路改善工程自甲后路5段交叉口起至后里大排止，長度為425公尺，工程經費280萬元；另外，同屬甲后路周邊排水改善工程範圍內甲后路五段335巷改善工程經議員爭取已於日前核定，長度220公尺，預算145萬元，近日將施工。

(中時 )