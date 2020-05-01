國產西瓜自4月開始進入產期，主要產區包括屏東、臺南、雲林、彰化及花蓮等縣市，是炎炎夏季最佳選擇的消暑果品，隨著國人配合政府推動各項防疫措施，臺灣今天迎來連續6天嚴重特殊傳染性肺炎零確診成果，行政院農業委員會特別準備6顆大西瓜同慶，邀請國人共同享用國產西瓜，慶祝連續6天零確診。

行政院農業委員會農糧署為促進大西瓜消費量，已透過多元行銷措施，鼓勵國軍副食、監所團膳踴躍採購大西瓜，並請產地縣市政府及四大農民團體協助行銷，自4月20日至8月31日止，購買大西瓜500箱以上者，每箱補助運費50元。另並啟動加工措施，邀集茶飲業者共同研商推出多元西瓜飲品，搭配各種行銷活動帶動買氣。

西瓜是夏季清熱消暑聖品，富含胡蘿蔔素、茄紅素、維他命及礦物質等營養素，隨著天氣逐漸炎熱，大西瓜正值產期品質優良價格優惠，民眾可多購買食用，為方便消費者購買，現已有雲林縣二崙鄉農會及花蓮縣政府推出大西瓜宅配訂購服務，歡迎民眾多多選購。

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