北韓(朝鮮)最高領導人金正恩自4月中開始，因未出席北韓太陽節大會受到國際矚目，更傳出生死未卜，可能成植物人說法更是甚囂塵上。北韓官媒今天再度發文表示，「金正恩向朝鮮多個行業的模範宣傳員表示感謝，感謝其宣傳朝鮮勞動黨的思想及政策，鼓舞士氣」。

據北韓官媒《勞動新聞》5月1日報導，在收到金正恩的感謝之意後，模範宣傳員們感到非常激動，表示要為朝鮮社會主義建設注入新的活力，在「正面突破戰」中以嶄新的宣傳活動為革命增添動力。

(中時電子報)